Agguato camorristico a Napoli | un morto e un ferito 

(Di domenica 14 marzo 2021)nel napoletano: terrore tra le strade della città per un’incursione a colpi di arma da fuoco. Notte di sangue a: un uomo èe un altro è rimasto ferito in una coprifuoco abbondantemente superato. Si è trattato di un’incursione camorristica avvenuta precisamente nel quartiere di Ponticelli, nella zona est L'articolo proviene da Inews.it.

ObiettivoN : Agguato camorristico nella notte a Ponticelli: morto 30enne di Torre del Greco e ferito un 24enne

Agguato camorristico nel napoletano: terrore tra le strade della città per un'incursione a colpi di arma da fuoco. Due eclatanti sussulti hanno squarciato la quiete dell'ennesimo sabato notte all'insegna del lockdown a Ponticelli. Malgrado le normative anti-covid, malgrado il coprifuoco che vieta di frequentare le ...