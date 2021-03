VIDEO F1 | Charles Leclerc | “Non si possono fare confronti con il 2020 perché non stiamo spingendo al massimo”

(Di sabato 13 marzo 2021) Il monegascoha concluso al sesto posto la seconda giornata di test dedicata alle monoposto di F1 sul circuito di Sakhir, in Bahrain. Il Mondiale 2021 si avvicina sempre di più e nel luogo dove tutto avrà inizio (in Bahrain) la Ferrari si sta preparando in maniera estremamente precisa. Il cronometro, da questo punto di vista, ha alimentato dubbi e perplessità sulle prestazioni della Rossa, maai microfoni di Sky Sport ha voluto chiarire un aspetto importante, specie volendoun confronto rispetto al: “Non penso che si possanoparagoni con l’anno scorso,nonale quindi nonportando al limite la monoposto. ...

Advertising

OA_Sport : #F1 Charles Leclerc chiarisce in che modo la Ferrari stia lavorando, sostenendo che vi sia correlazione tra i dati… - Mariagr34601034 : RT @miuumiyy: Tu sei una persona di quelle che si incontrano quando la vita decide di farti un regalo. -Charles Dickens #hatirliyorum http… - EleonoraS00 : RT @miuumiyy: Tu sei una persona di quelle che si incontrano quando la vita decide di farti un regalo. -Charles Dickens #hatirliyorum http… - miuumiyy : Tu sei una persona di quelle che si incontrano quando la vita decide di farti un regalo. -Charles Dickens… - charles_janus : RT @squagliozzi: Vaccin anti-covid ? #vaccinated -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Charles

OA Sport

Dalle ore 8:00 di mattina locali salirà per primo sulla SF21, cui Carlos darà il cambio nel ... Vettel Aston Martin +8'560 1'38'849 10 TEST F1 2021 - SAKHIR:TEST F1 2021 - SAKHIR: LE ...'Non so cosa sia il tempo', spiega nelqui sotto (in inglese) Line Rothmann, una donna ... senza le bizzarre macchine del matematico, filosofo e proto - informaticoBabbage forse oggi non ...C'è soddisfazione nel box Ferrari al termine della giornata odierna, la seconda delle tre che precedono il Mondiale di F1 2021. Ai microfoni di Sky Sport, Charles Leclerc ha espresso il suo parere al ...La seconda giornata dei test di F1 in Bahrain è andata in archivio. La Mercedes ha ristabilito le gerarchie con il finlandese Valtteri Bottas, che ha ottenuto il miglior tempo del day-2 con il crono d ...