Vaccino monodose Johnson & Johnson: via libera anche in Italia (Di sabato 13 marzo 2021) Via libera in Italia al Vaccino monodose Johnson & Johnson. Potrà essere somministrato agli over 18. Ideale soprattutto per i medici di famiglia. Vaccino monodose Johnson & Johnson Dopo il via libero dall’Ema al Vaccino monodose Johnson & Johnson contro il Covid, ieri è arrivato anche quello dell’Aifa, l’Agenzia Italiana del farmaco. Come è stato comunicato dalla stessa Agenzia in una nota, il Vaccino sarà messo a disposizione a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 13 marzo 2021) Viainal. Potrà essere somministrato agli over 18. Ideale soprattutto per i medici di famiglia.Dopo il via libero dall’Ema alcontro il Covid, ieri è arrivatoquello dell’Aifa, l’Agenziana del farmaco. Come è stato comunicato dalla stessa Agenzia in una nota, ilsarà messo a disposizione a ...

