Test F1, Tsunoda: “Ho avuto qualche problema stamattina” (Di sabato 13 marzo 2021) Yuki Tsunoda non si nasconde dietro alle difficoltà riscontrate nella mattinata del Day 2 dei Test di F1. Il giovane giapponese, rookie proveniente da un buon 2020 in Formula 2, non ha problemi ad ammettere i problemi tecnici e i propri limiti nel cercare il feeling con la sua nuova Alpha Tauri. Tsunoda ammette le sue difficoltà nei Test di F1 Nonostante la sincera ammissione nell’aver accusato sia problemi tecnici che nel trovate il giusto feeling con la vettura, Yuki Tsunoda si mostra comunque molto positivo per la sua prima stagione di F1. Il giovano rookie della scuderia di Faenza ha comunque mostrato un ottimo adattamento alla sua nuova monoposto tanto da essere elogiato anche dal compagno Gasly. “Ieri le condizioni erano molto complicate e difficili; c’era troppa sabbia, tanta polvere. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 13 marzo 2021) Yukinon si nasconde dietro alle difficoltà riscontrate nella mattinata del Day 2 deidi F1. Il giovane giapponese, rookie proveniente da un buon 2020 in Formula 2, non ha problemi ad ammettere i problemi tecnici e i propri limiti nel cercare il feeling con la sua nuova Alpha Tauri.ammette le sue difficoltà neidi F1 Nonostante la sincera ammissione nell’aver accusato sia problemi tecnici che nel trovate il giusto feeling con la vettura, Yukisi mostra comunque molto positivo per la sua prima stagione di F1. Il giovano rookie della scuderia di Faenza ha comunque mostrato un ottimo adattamento alla sua nuova monoposto tanto da essere elogiato anche dal compagno Gasly. “Ieri le condizioni erano molto complicate e difficili; c’era troppa sabbia, tanta polvere. ...

Advertising

DanieleFassina : RT @P300it: F1 | Bahrain Test Day 1, Tsunoda: 'Una sessione piuttosto difficile' - P300it : F1 | Bahrain Test Day 1, Tsunoda: 'Una sessione piuttosto difficile' - sergiomap67 : #SkyMotori @davidevalsecchi vediamo se alla fine dei test tsunoda parlerà di motorone Honda allora potrebbero esser… - mari_me99 : RT @Gianludale27: Perez fa il suo debutto in questi test al volante della RB16B. In pista insieme a lui ci sono anche Ricciardo e Tsunoda… - Gianludale27 : Perez fa il suo debutto in questi test al volante della RB16B. In pista insieme a lui ci sono anche Ricciardo e Tsunoda #F1Testing -