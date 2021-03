"Tanti errori, eppure...". Giuseppe Conte, roba clamorosa: che voto gli dà in pagella l'uomo che l'ha umiliato per un anno intero (Di sabato 13 marzo 2021) Per un anno Giuseppe Conte e Rocco Casalino sono stati il bersaglio prediletto di Federico Palmaroli in arte Osho, il vignettista satirico del Tempo, famosissimo sui social per i suoi "meme" in romanesco sui politici italiani e stranieri. "Ma i miei sono fotoromanzi, come quelli di Grand Hôtel. Sintetici: una sola scena", sottolinea lui, intervistato dal Corriere della Sera. Tra i suoi sketch più riusciti, un Conte in mascherina che riceve Silvia Romano appena liberata dalla prigione jihadista ("Sei riuscita a vedelle le mie dirette?"), oppure l'ex premier davanti al numero 10 di Downing Street dopo la Brexit, con il portone chiuso ("Me sa che so usciti"). Spesso, è stato il Movimento 5 Stelle a fornirgli materiale per la sua satira (come un Vito Crimi al computer, appena rimpiazzato Di Maio, che chiede alla ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 marzo 2021) Per une Rocco Casalino sono stati il bersaglio prediletto di Federico Palmaroli in arte Osho, il vignettista satirico del Tempo, famosissimo sui social per i suoi "meme" in romanesco sui politici italiani e stranieri. "Ma i miei sono fotoromanzi, come quelli di Grand Hôtel. Sintetici: una sola scena", sottolinea lui, intervistato dal Corriere della Sera. Tra i suoi sketch più riusciti, unin mascherina che riceve Silvia Romano appena liberata dalla prigione jihadista ("Sei riuscita a vedelle le mie dirette?"), oppure l'ex premier davanti al numero 10 di Downing Street dopo la Brexit, con il portone chiuso ("Me sa che so usciti"). Spesso, è stato il Movimento 5 Stelle a fornirgli materiale per la sua satira (come un Vito Crimi al computer, appena rimpiazzato Di Maio, che chiede alla ...

