Serie C, Monopoli – Avellino 1-1: Zambataro salva Scienza (Di sabato 13 marzo 2021) Monopoli – Avellino termina con il risultato di 1-1, in virtù dei gol di D’Angelo per gli irpini e Zambataro per i padroni di casa. Ecco cosa è successo. Il primo tempo A rompere gli indugi dopo le prime consuete fasi di studio, al 7? ci pensa Aloi, che su calcio piazzato cerca la porta avversaria da circa 25 metri, ma il pallone sorvola la traversa e finisce sul fondo. L’Avellino si incarica di fare la partita, ma al 14? Starita cerca fortuna con una percussione solitaria, ma la retroguardia avversaria lo ferma con esperienza. L’atteggiamento guardingo delle due formazioni, tende a spegnere sul nascere la costruzione del gioco, ma al 21? D’Angelo si fa vedere bene sulla sinistra, Fella lo serve e il compagno dal limite dell’area della compagine pugliese prova a calciare in porta, che tuttavia viene murata in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 13 marzo 2021)termina con il risultato di 1-1, in virtù dei gol di D’Angelo per gli irpini eper i padroni di casa. Ecco cosa è successo. Il primo tempo A rompere gli indugi dopo le prime consuete fasi di studio, al 7? ci pensa Aloi, che su calcio piazzato cerca la porta avversaria da circa 25 metri, ma il pallone sorvola la traversa e finisce sul fondo. L’si incarica di fare la partita, ma al 14? Starita cerca fortuna con una percussione solitaria, ma la retroguardia avversaria lo ferma con esperienza. L’atteggiamento guardingo delle due formazioni, tende a spegnere sul nascere la costruzione del gioco, ma al 21? D’Angelo si fa vedere bene sulla sinistra, Fella lo serve e il compagno dal limite dell’area della compagine pugliese prova a calciare in porta, che tuttavia viene murata in ...

Advertising

sportface2016 : #SerieC 2020/2021, l'#Avellino pareggia con il #Monopoli per 1-1 e non riesce ad accorciare sulla #Ternana - ftg_soccer : GOAL! HIK in Denmark 2. Division Group 2 Skovshoved 1-3 HIK GOAL! Spal U19 in Italy PrimaVera 1 Spal U19 2-3 Empoli… - PEFIORENTINA : Serie C 25mins Monopoli 0 Avellino 1 - CampaniaCalcio : Campania-based teams in action today: Serie A: ?? BENEVENTO-Fiorentina Serie B: ?? SALERNITANA-Cosenza Serie C:… - infoitsport : Dove vedere Monopoli-Avellino, streaming Serie C e diretta tv Antenna Sud? -