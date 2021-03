Sen Angrisani chiede a Ministro “maggiore tutela per studenti con DSA”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 13 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – “Piena applicazione alla legge n. 170 del 2010 a favore degliaffetti da disturbi specifici dell’apprendimento”. Arla è la senatrice salernitana del Movimento 5 Stelle, Luisa. A quanto dichiara nella interrogazione aldell’Università e della Ricerca, la n.4-05038 pubblicata in Senato nella 304ma seduta, l’esigenza sarebbe avvertita anche all’interno della Università di Salerno.afferma: “Maggiori tutele per gliaffetti da disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) e uniformità di metodo nelle università. I disturbi specifici dell’apprendimento comprendono, tra gli altri, la dislessia, la disgrafia, la discalculia, la disortografia e la disprassia, che comportano la non autosufficienza durante il ...