Sassuolo, De Zerbi: 'Sarebbe strepitoso confermare l'8° posto' (Di sabato 13 marzo 2021) REGGIO EMILIA - "Mi porto dietro la rabbia delle giornate passate. Sembra che oggi quasi non meritassimo di vincere. Abbiamo meritato di vincere: certe accortezze, come stare più bassi le abbiamo ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 13 marzo 2021) REGGIO EMILIA - "Mi porto dietro la rabbia delle giornate passate. Sembra che oggi quasi non meritassimo di vincere. Abbiamo meritato di vincere: certe accortezze, come stare più bassi le abbiamo ...

Advertising

Fantacalcio : Sassuolo-Verona, De Zerbi: 'Dovevamo chiuderla prima, siamo forti' - sportli26181512 : Sassuolo, De Zerbi: 'Sarebbe strepitoso confermare l'8° posto': Il tecnico: 'Abbiamo meritato di vincere: certe acc… - infoitsport : Sassuolo in ballo per l'Europa? De Zerbi: 'Se le 7 davanti non bucano è dura, manca qualcosa' - Mediagol : Sassuolo, De Zerbi: 'Successo meritato, il Verona mette difficoltà tutti. Europa? Ci manca ancora qualcosa' - apetrazzuolo : SASSUOLO - De Zerbi: 'Il Verona mette in difficoltà tutti, abbiamo vinto con merito' -