Sampdoria, Ranieri: «Bologna? Sarà un match pieno di trappole»

Ranieri non teme il Bologna e fissa più in alto l'asticella della Sampdoria: le sue parole alla vigilia della trasferta Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, ha fatto il punto a margine della conferenza stampa sui singoli calciatori a disposizione e sugli obiettivi dei blucerchiati. Le sue parole riportate dal Secolo XIX.

SCONFITTE CON IL Bologna – «Me le ricordo tutte. Il nostro obiettivo è disputare una grande partita contro un Bologna allenato da un grande tecnico, passato sulla mia attuale panchina, e con grandi giocatori. Sarà un confronto pieno di trappole. Cercano sempre l'uno contro uno, il passaggio filtrante tra le linee per mettere in ...

