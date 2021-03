Parma-Roma, D’Aversa: “Assenze non siano un alibi. Contro le grandi aspetto mentale determinante” (Di sabato 13 marzo 2021) Giornata di vigilia per il Parma.Archiviato l'amaro pari maturato Contro la Fiorentina, il Parma si prepara a scendere in campo per affrontare la Roma di Paulo Fonseca al "Tardini". Una sfida complicata presentata nella consueta stampa della vigilia dal tecnico crociato, Roberto D'Aversa. "C'è da ragionare in maniera preoccupante non per la questione calcio, ma per la questione relativa alla pandemia. Ancora oggi siamo qui ad aspettare di poterne uscire. Mi ritrovo a commentare una squalifica, di cui mi scuso pubblicamente, ma che non voglio commentare perché ci sarà un ricorso da parte del club. Mi dispiace molto aver lasciato la squadra in un momento così. Chiedo scusa pubblicamente".D'Aversa si è poi soffermato sull'11 che domani scenderà in campo: "I convocati sono a disposizione, ma c'è da valutare il minutaggio. ... Leggi su mediagol (Di sabato 13 marzo 2021) Giornata di vigilia per il.Archiviato l'amaro pari maturatola Fiorentina, ilsi prepara a scendere in campo per affrontare ladi Paulo Fonseca al "Tardini". Una sfida complicata presentata nella consueta stampa della vigilia dal tecnico crociato, Roberto D'Aversa. "C'è da ragionare in maniera preoccupante non per la questione calcio, ma per la questione relativa alla pandemia. Ancora oggi siamo qui ad aspettare di poterne uscire. Mi ritrovo a commentare una squalifica, di cui mi scuso pubblicamente, ma che non voglio commentare perché ci sarà un ricorso da parte del club. Mi dispiace molto aver lasciato la squadra in un momento così. Chiedo scusa pubblicamente".D'Aversa si è poi soffermato sull'11 che domani scenderà in campo: "I convocati sono a disposizione, ma c'è da valutare il minutaggio. ...

