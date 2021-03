Netflix | condivisione delle password bloccate?

(Di sabato 13 marzo 2021) Secondo il sito “The Verge” il servizio di streamingstarebbe studiando nuove funzionalità per bloccare latra gli utenti. Gli obiettivi sono duplici: arginare la pirateria e rafforzare la sicurezza. In quali Paesista effettuando il test? E quali sono i tempi previsti per implementare le nuove funzioni? Una funzionalità inedita per bloccare latra diversi utenti. È quello su cui Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

GamingToday4 : Netflix prova una nuova modalità per impedire la condivisione della password - SamueleCapano : Vivere da soli è bellissimo, silenzio libertà e ommiodio #Netflix vuole impedire la condivisione dell'account. ADOTTATEMI! - _Cynosura_ : Se Netflix vuole impedire la condivisione delle password già mi immagino quanta gente vorrà disdire l'abbonamento.… - GianlucaOdinson : Netflix sta testando un modo per impedire la condivisione della password - CorrNazionale : Netflix sperimenta il blocco degli account condivisi, interessati anche gli utenti italiani: l’obiettivo è fermare… -

Ultime Notizie dalla rete : Netflix condivisione

In buona sostanza laaccount dinon sarà più possibile se non all'interno dello stesso nucleo famigliare. Questa nuova funzione era chiaramente quella più temuta dagli utenti. Sì,...Nel 2020, il chief product officer di, Greg Peters, ha dichiarato al Wall Street Journal chemonitora ladelle password, ma allora l'argomento non aveva avuto alcun ...Secondo il sito “The Verge” il servizio di streaming Netflix starebbe studiando nuove funzionalità per bloccare la condivisione delle password tra gli utenti. Gli obiettivi sono duplici: arginare la ...Avete amici logorroici che vi inviano messaggi vocali su WhatsApp lunghissimi? Gli sviluppatori hanno pensato anche a voi e vi salveranno con una nuova funzionalità in arrivo sul sistema di messaggist ...