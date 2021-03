LIVE Tirreno-Adriatico Terni-Prati di Tivo in DIRETTA | cinque all’attacco | gruppo a 8?

(Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.01 Ai -72.5 km dall’arrivo iltorna a 8? dalla testa. A tirare è un uomo UAE, poi tutta la Jumbo Visma. 13.55 Continua il lento lavoro di recupero del: Mattia Bais, Marco Canola, Benjamin Thomas, Mads Wurtz Schmidt, Emil Vinjebo ai 75.5 km dall’arrivo hanno 8’10” sul. 13.48 Sono 78 i km al traguardo per i 5 di testa. Ilora inizia a tenere stabile il ritardo, che si attesta sugli 8’30”. 13.40 Prosegue l’azione dei, dalnon si muove nessuno. Ritmo ancora non intenso. 13.31 Mancano 90 chilometri all’arrivo. 13.24 Dopo cinquanta chilometri di gara vantaggio che sfiora i 9?. 13.16 Ricordiamo i nomi dei fuggitivi: gli italiani Bais (Androni Sidermec) e Canola (Gazprom ...

kubrabenelli : RT @Tiz_CyclingLive: Tirreno-Adriatico 2021 - Stage 4 [LIVE STREAM] - Tiz_CyclingLive : Tirreno-Adriatico 2021 - Stage 4 [LIVE STREAM] - SpazioCiclismo : #TirrenoAdriatico Continua a salire il vantaggio dei 5 battistrada, che ormai hanno un vantaggio di 8'25' sul grup… - SpazioCiclismo : ??La tappa più attesa di questa #TirrenoAdriatico inizia ora! Ovviamente, disponibile anche sulla nostra app uffi… - bossdiazr : RT @TirrenAdriatico: ?? Tirreno Adriatico @eolo_it 2021 ?? Stage 3 ?? Pian di Feccia - km 25 ?????@PadunMark, @davide_bais, @tludvigsson, @Guil… -

Tutto il ciclismo su Eurosport, Ondemand e senza pubblicità per un anno intero a metà prezzo!- Adriatico Elia Viviani: 'Abbiamo sbagliato tutto fino ad adesso' 3 ORE FA L ORDINE D ...Tutto il ciclismo su Eurosport, On Demand e senza pubblicità per un anno intero a metà prezzo.- Adriatico Van Aert a 1215 watt nello sprint di Camaiore, 72,6 km/h! 7 ORE FA L ORDINE D ...Amiche e amici appassionati di ciclismo, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale interattiva integrale della quarta tappa della Tirreno – Adriatico 2021. Con la Terni – Prati di Tivo arriva la gi ...