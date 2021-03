Il Vittoriale compie cent’anni | la casa di D’Annunzio è pronta riaprire con la primavera Guerri a ilfatto it | “Molte sorprese | ve le racconto”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 13 marzo 2021) Ildegli Italiani, l’ultima residenza di Gabriele100 anni. Era infatti il febbraio del 1921 quando il Vate, amareggiato per l’impresa di Fiume e per lo spostamento a destra del fascismo (la cui linea, in un primo momento, lasciava immaginare come obiettivo un “socialismo nazionale”), decise di autoesiliarsi a Gardone Riviera, luogo allora raggiungibile non certo agevolmente come oggi. “Ho trovato qui sul Garda una vecchia villa appartenuta al defunto dottor Thode – scrivevain una lettera indirizzata alla moglie Maria Hardouin -. È piena di bei libri… Il giardino è dolce, con le sue pergole e le sue terrazze in declivio. E la luce calda mi fa sospirare verso quella di Roma. Rimarrò qui qualche mese, per licenziare finalmente il Notturno“. In effetti il Vate visse e lavorò in ...