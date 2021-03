Il Consiglio di Stato lascia “accesa” Ilva. Ma la nazionalizzazione ancora non si vede (Di sabato 13 marzo 2021) Roma, 13 mar – Il Consiglio di Stato dà ragione ad Ilva e lascia accesi gli altiforni. Accogliendo la richiesta del siderurgico, dopo il primo “no” di un mese fa, il massimo organo della giustizia amministrativa sospende la decisione con cui il Tar di Lecce aveva disposto la fermata dell’area a caldo. Il Consiglio di Stato “assolve” Ilva. Per adesso La pronuncia dei giudici salentini era arrivata sulla scorta dell’ordinanza con cui il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, aveva imposto la chiusura degli altiforni nel febbraio dello scorso anno. Motivo della decisione del primo cittadino alcuni eventi inquinanti verificatisi in quei giorni. Tesi che viene rigettata dalla difesa di Ilva: “Ispra, unico ente deputato alla verifica del rispetto delle ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 13 marzo 2021) Roma, 13 mar – Ildidà ragione adaccesi gli altiforni. Accogliendo la richiesta del siderurgico, dopo il primo “no” di un mese fa, il massimo organo della giustizia amministrativa sospende la decisione con cui il Tar di Lecce aveva disposto la fermata dell’area a caldo. Ildi“assolve”. Per adesso La pronuncia dei giudici salentini era arrivata sulla scorta dell’ordinanza con cui il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, aveva imposto la chiusura degli altiforni nel febbraio dello scorso anno. Motivo della decisione del primo cittadino alcuni eventi inquinanti verificatisi in quei giorni. Tesi che viene rigettata dalla difesa di: “Ispra, unico ente deputato alla verifica del rispetto delle ...

Advertising

fattoquotidiano : Da capo dei vigili urbani di Firenze (con Renzi sindaco) a Palazzo Chigi, e poi al Consiglio di Stato (con Renzi pr… - amnestyitalia : #BuoneNotizie #Belgio Il Consiglio di stato ha ulteriormente sospeso quattro licenze per la fornitura di armi all'A… - repubblica : Se è lo Stato a riscrivere la storia: Il consiglio regionale del Veneto taglia i fondi agli studiosi che non si ade… - AndreD81 : RT @FIMCislStampa: Ex #Ilva: #ArcelorMittal, per Consiglio Stato produzione può proseguire @Adnkronos - l_dolci : RT @agenzia_nova: #Libia Secondo le Nazioni Unite questo embargo imposto dal 2011 è stato regolarmente violato per anni -