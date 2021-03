I nuovi occhiali firmati Polaroid e MSGM e altre idee shopping

Leggi su iodonna

(Di sabato 13 marzo 2021)firmano una nuova collezione di, Alviero Martini 1a Classe presenta un orologio che è un omaggio all’isola di Panarea, il brand Marella lancia una capsule di abiti nata dalla collaborazione con la giovane casa di moda ACT No 1. Capsule collection, collaborazioni, approfondimenti ed eventi per restare sempre aggiornati sullemust del momento.per la prima volta insieme Guardare oltre. Rompere gli schemi. Lo fece negli anni Trenta lo studente di fisica Edwin Land, che abbandonò una prestigiosa univeristà americana per iniziare in solitaria gli esperimenti che lo portarono a brevettare le celebri lenti polarizzate. La stessa voglia di innovare che ha portato nel 2009 alla nascita della ...