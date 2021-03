Gallo cedrone, Carlo Verdone e le riprese nella casa pericolante: "Fu assurdo" (Di domenica 14 marzo 2021) A proposito delle riprese ambientate nella casa pericolante presenti in Gallo cedrone, lo stesso Carlo Verdone ha dichiarato: "Fu assurdo". Le riprese di Gallo cedrone, ambientate nella celebre casa pericolante, ebbero luogo veramente in condizioni piuttosto pericolose, in un'intervista recente lo stesso Carlo Verdone ha descritto quella giornata dichiarando: "Fu un momento assurdo". Durante l'intervista pubblicata su Hot Corn Verdone ha raccontato: "Credo ci siano molti momenti perfetti nel film. In primis, penso alla scena dell'agente immobiliare. La ... Leggi su movieplayer (Di domenica 14 marzo 2021) A proposito delleambientatepresenti in, lo stessoha dichiarato: "Fu". Ledi, ambientatecelebre, ebbero luogo veramente in condizioni piuttosto pericolose, in un'intervista recente lo stessoha descritto quella giornata dichiarando: "Fu un momento". Durante l'intervista pubblicata su Hot Cornha raccontato: "Credo ci siano molti momenti perfetti nel film. In primis, penso alla scena dell'agente immobiliare. La ...

Ultime Notizie dalla rete : Gallo cedrone Gallo cedrone/ Su Rete 4 il film con Carlo Verdone (oggi, 13 marzo) Oggi, sabato 13 marzo, alle ore 23.55 va in onda su Rete 4 il film " Gallo cedrone ", diretto da Carlo Verdone anche protagonista. Nel cast ci sono anche Paolo Triestino, Ines Nobili e Regina Orioli. Le musiche di questa pellicola sono state scritte da Fabio Liberatori,...

Carlo Verdone e Papa Francesco, la foto dell'incontro e l'ironia tra i commenti Le citazioni dai film di Verdone continuano, questa volta un follower ricorda una famosa frase de Il gallo Cedrone e scrive " Bellissima foto. Non vorrei essere superficiale ma una domanda che ...

"Gallo Cedrone", stasera in tv Verdone imita Armando Feroci Metropolitan Magazine “Gallo Cedrone”, stasera in tv Verdone imita Armando Feroci Gallo Cedrone stasera in tv, è la spassosa rivisitazione dei coatti romani. Verdone rifà il verso di Armando Feroci, ed è subito leggenda ...

Ammazzali tutti e torna solo Ammazzali tutti e torna solo Marco Giusti per Dagospia Ci richiudono. Lo sapevamo, no? Per fortuna che stasera avete dei capolavori come “Ammazzali tutti e torna solo” di Enzo G. Castellari, Cine 34 a ...

