Galli spaventa tutti | “La terza ondata farà molti morti | serve vaccinare”

(Di sabato 13 marzo 2021) Massimo, responsabile del reparto malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, ha lanciato un nuovo allarme per il Coronavirus Saranno altre settimane intense per milioni di italiani che dovranno così affrontare nuove restrizioni in vista di Pasqua. E così è tornato a parlare anche Massimo, responsabile del reparto malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

Carlo64A : @LegaSalvini Adesso Galli per voi non è più un terrorista spaventa popolo? -

Ultime Notizie dalla rete : Galli spaventa

ViaggiNews.com

La variante inglese del Covidsoprattutto per la sua capacità di trasmissione, che potrebbe farci rivedere le abitudini ... L'infettivologo dell'ospedale Sacco Massimo, docente all'...' Il contagio sta ripartendo, la variante inglese è arrivata ', tuona il professor Massimo, direttore di Malattie infettive dell'Ospedale Sacco di Milano. La simulazione: '25mila contagi ...Massimo Galli, responsabile del reparto malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, ha lanciato un nuovo allarme per il Coronavirus Saranno altre settimane intense per milioni di italiani che ...Ma quale rilancio dell'offerta. L'irritazione del gruppo di Via Goito che sospetta che ci sia ostruzionismo in Atlantia sul dossier ...