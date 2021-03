Formula 1, test Bahrain 2021. Leclerc: “Sensazioni positive, SF21 sembra prestazionale” (Di sabato 13 marzo 2021) Charles Leclerc ha parlato al termine della seconda delle tre giornate di test pre-stagionali sul circuito di Sakhir, in Bahrain. I risultati non sembrano brillantissimi, ma il monegasco della Ferrari è apparso fiducioso e sorridente a fine giornata. “Il feeling con la macchina è buono, sono abbastanza contento anche se ovviamente è difficile capire tutto nei test – ha spiegato Leclerc – Dovremo aspettare la prima gara del campionato per capire il nostro reale valore e quello dei nostri avversari, ma la SF21 sembra una macchina prestazionale.” “Sappiamo che c’è ancora molto da fare, però abbiamo lavorato per tanti giri senza avere problemi di affidabilità – ha proseguito il ferrarista – Sono ottimista, non vedo l’ora di iniziare il ... Leggi su sportface (Di sabato 13 marzo 2021) Charlesha parlato al termine della seconda delle tre giornate dipre-stagionali sul circuito di Sakhir, in. I risultati nonno brillantissimi, ma il monegasco della Ferrari è apparso fiducioso e sorridente a fine giornata. “Il feeling con la macchina è buono, sono abbastanza contento anche se ovviamente è difficile capire tutto nei– ha spiegato– Dovremo aspettare la prima gara del campionato per capire il nostro reale valore e quello dei nostri avversari, ma launa macchina.” “Sappiamo che c’è ancora molto da fare, però abbiamo lavorato per tanti giri senza avere problemi di affidabilità – ha proseguito il ferrarista – Sono ottimista, non vedo l’ora di iniziare il ...

Advertising

SkySportF1 : ???? Test F1: chiuso il Day-2 in Bahrain ?? Tempi e classifica ? - SkySportF1 : ?? @Charles_Leclerc causa la prima bandiera rossa di questi #F1Testing Gli aggiornamenti ? - SkySportF1 : ? Problemi per @SChecoPerez in pista: bandiera rossa a un'ora e 15 minuti dal termine della seconda giornata di tes… - sportface2016 : #Formula1 Le parole di #Leclerc dopo la seconda giornata di test in #Bahrain - 97alesssia : RT @mult1formula: ?? ULTIMI RISULTATI TEST FORMULA 1 Ecco la classifica della seconda giornata di test! I prossimi si terranno domenica 14 m… -