Foggia: «Da domani andremo in ritiro, occorre un confronto tra uomini da parte di tutti» (Di sabato 13 marzo 2021) Dopo la sconfitta contro la Fiorentina, ai microfoni di Sky non si è presentato il tecnico del Benevento, Pippo Inzaghi, ma il direttore sportivo del club, Pasquale Foggia. «Non parla l’allenatore perché è giusto che allenatore e squadra si isolino per analizzare quella che è stata la partita. In questi momenti è giusto che parli la società. Da domani inizieremo un ritiro perchè credo sia giusto in questo momento un confronto tra uomini da parte di tutti per analizzare un momento che ormai dura da un po’. Faremo una settimana intensa». E’ un momento che dura da un po’. «Sì, è evidente che ci sono delle difficoltà che ti portano la Serie A ma che ci stiamo trascinando anche noi. Devono per forza essere difficoltà mentali perché giocatori e tecnico sono gli stessi. E’ ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 13 marzo 2021) Dopo la sconfitta contro la Fiorentina, ai microfoni di Sky non si è presentato il tecnico del Benevento, Pippo Inzaghi, ma il direttore sportivo del club, Pasquale. «Non parla l’allenatore perché è giusto che allenatore e squadra si isolino per analizzare quella che è stata la partita. In questi momenti è giusto che parli la società. Dainizieremo unperchè credo sia giusto in questo momento untradadiper analizzare un momento che ormai dura da un po’. Faremo una settimana intensa». E’ un momento che dura da un po’. «Sì, è evidente che ci sono delle difficoltà che ti portano la Serie A ma che ci stiamo trascinando anche noi. Devono per forza essere difficoltà mentali perché giocatori e tecnico sono gli stessi. E’ ...

Advertising

FiorentinaUno : POST PARTITA, Foggia: 'No, ma da domani squadra e allenatore in ritiro' - - napolista : Foggia: «Da domani andremo in ritiro, occorre un confronto tra uomini da parte di tutti» Il ds del Benevento annunc… - BombeDiVlad : ????#Benevento, #Foggia: “Da domani squadra in ritiro” ??Le parole del ds campano #LeBombeDiVlad #LBDV #News - ildpaa : RT @TuttoMercatoWeb: Filippo Inzaghi a rischio? Foggia: 'No, ma da domani squadra e allenatore in ritiro' - firenzeviola_it : FOGGIA, Mani di Caceres andava rivisto. Domani ritiro -