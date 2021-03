Elisabetta Gregoraci si scaglia contro Pierpaolo Pretelli | “Deve farsi la sua vita”

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 13 marzo 2021) Il pubblico dell’ultima edizione del Grande fratello Vip è rimasto affascinato dalla pseudo relazione tra la showgirl, che non ha avuto un lieto fine rimanendo solo un “amicizia speciale”.ha poi iniziato una storia d’amore con Giulia Salemi, ma ciò non gli ha impedito di fare delle rivelazioni scottanti su una presunta relazione di. Le dichiarazioni shock di Piepaolo, dopo la sua uscita recente dalla casa più spiata d’Italia, rilascia un’ intervista e torna a parlare di. Il giovane ex gieffino aveva preso un colpo di fulmine per lanella fase iniziale del programma, il pubblico non vedeva ...