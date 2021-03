Dpcm anticostituzionale? Assolti dopo aver mostrato un’autocertificazione falsa (Di sabato 13 marzo 2021) Il Dpcm è anticostituzionale? Un uomo e una donna di Reggio Emilia sono stati Assolti dall’accusa di falso ideologico dal Giudice Dario De Luca. I due durante il primo lockdown erano usciti di casa mostrando un’autocertificazione falsa e per questo erano stati denunciati dai carabinieri. Secondo il giudice, nonostante ciò, avevano tutto il diritto di Leggi su periodicodaily (Di sabato 13 marzo 2021) Il? Un uomo e una donna di Reggio Emilia sono statidall’accusa di falso ideologico dal Giudice Dario De Luca. I due durante il primo lockdown erano usciti di casa mostrandoe per questo erano stati denunciati dai carabinieri. Secondo il giudice, nonostante ciò, avevano tutto il diritto di

Ultime Notizie dalla rete : Dpcm anticostituzionale Protesta di 'IoApro', pioggia di multe a titolari e clienti. 'Non le paghiamo' ... sulla base del Dpcm governativo, ha contestato la presenza all'interno del ristorante la sera del ... William Abate - in quanto lo ritengo un provvedimento anticostituzionale. Piuttosto vorrei sapere ...

Palestra aperta per protesta a Modena. "Noi ribelli? Giusto aprire" Questa legge è anticostituzionale, lede la libertà individuale delle persone " prosegue Gabriella " ... Nuovo Dpcm 16 gennaio: regole su sci, bar e musei. Cosa cambia in Emilia Romagna "Questa è la mia ...

Dpcm Draghi, lockdown a Pasqua: è incostituzionale? Trend-online.com Dpcm anticostituzionale? Assolti dopo aver mostrato un’autocertificazione falsa Il Dpcm è anticostituzionale? Assolta una coppia che durante il primo Dpcm di Conte, erano stati scoperti con un'autocertificazione falsa.

