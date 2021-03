Domenica In: A Rischio la Messa in Onda! (Di sabato 13 marzo 2021) Spiacevole imprevisto per Domenica In, il programma condotto da Mara Venier, il quale rischia di saltare il prossimo appuntamento Domenicale. Scopriamo insieme cosa è successo! La prossima puntata di Domenica In potrebbe non andare in onda ed essere rimandata. A quanto pare, il gruppo di lavoro del programma Domenicale pomeridiano trasmesso su Rai 1, ha avuto contatti con Pino Strabioli, positivo al Covid. Il regista teatrale e conduttore televisivo, avrebbe contratto il virus dopo aver lavorato con Gigi Marzullo, anche lui risultato positivo. Strabioli era arrivato a Sanremo il giorno prima della partecipazione a Domenica In, quando è stato informato della positività del giornalista. Il tutto, è successo la scorsa settimana, durante lo speciale di Domenica In dedicato alla ... Leggi su gossipnews.tv (Di sabato 13 marzo 2021) Spiacevole imprevisto perIn, il programma condotto da Mara Venier, il quale rischia di saltare il prossimo appuntamentole. Scopriamo insieme cosa è successo! La prossima puntata diIn potrebbe non andare in onda ed essere rimandata. A quanto pare, il gruppo di lavoro del programmale pomeridiano trasmesso su Rai 1, ha avuto contatti con Pino Strabioli, positivo al Covid. Il regista teatrale e conduttore televisivo, avrebbe contratto il virus dopo aver lavorato con Gigi Marzullo, anche lui risultato positivo. Strabioli era arrivato a Sanremo il giorno prima della partecipazione aIn, quando è stato informato della positività del giornalista. Il tutto, è successo la scorsa settimana, durante lo speciale diIn dedicato alla ...

Advertising

DarioNardella : Dalle 16:00 scatteranno in tutto il territorio comunale le nuove restrizioni. Dalle 16 alle 22, venerdì, sabato e d… - paolo6103 : “Non sentite anche voi il bisogno di una fede che accetti il rischio di non riuscire a sfogliare in luce di resurre… - reteabruzzocom : PREZZA A RISCHIO ZONA ROSSA, DOMENICA DI SCREENING: APPELLO DEL SINDACO SCOCCIA - veracegossip : A rischio la prossima puntata di Domenica In, durante la permanenza al Festival di Sanremo della scorsa settimana a… - l_larivera : RT @l_larivera: Sabato 13 e domenica 14 marzo: quattro meditazioni evangeliche online sull’ACEDIA (o accidia), un rischio e una tentazione… -