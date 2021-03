(Di sabato 13 marzo 2021) Vittoria importante per il Sassuolo di Roberto De, i neroverdi si sono imposti per 3-2 contro l’Hellas Verona di. Il sabato di Serie A è cominciato con un primo anticipo roboante, che ha messo di fronte due delle squadre che giocano un calcio particolare, a tratti riconosciuto da molto come il migliore messo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

serieAnews_com : ???? De Zerbi batte Juric nel duello tra futuri big - sportli26181512 : Quante emozioni al Mapei: il jolly è di Traoré. Il Sassuolo torna a correre, Verona k.o.: Quante emozioni al Mapei:… - bossebasta : RT @NonFarcela: De Zerbi che batte Juric fa schiumare buona parte del Twitter calcistico italiano. #SassuoloVerona - sscalcionapoli1 : Spettacolo al Mapei: il Sassuolo di De Zerbi batte 3-2 l’Hellas di Juric #SerieATIM #SassuoloVerona - NonFarcela : De Zerbi che batte Juric fa schiumare buona parte del Twitter calcistico italiano. #SassuoloVerona -

Ultime Notizie dalla rete : Zerbi batte

Il Sassuoloil Verona per 3 - 2 e, grazie al risultato contro la truppa di Juric, la scavalca in ...in area fissando il punteggio sul 3 - 2 che regala 3 punti d'oro alla squadra di DeFinisce 3 - 2 per il Sassuolo, alla quarta vittoria casalinga dell'anno, che cosìil Verona scavalcandolo in classifica all'ottavo posto. Dopo 3' la squadra di Depassa in vantaggio con un gran gol di Locatelli che di fatto mette in un angolino gli ospiti che accusano ...Divertente e ricca di emozioni tra due delle squadre che giocano il miglior calcio della Serie A . Alla fine la spunta il Sassuolo ma deve segnare ...Sfida incredibile tra Sassuolo ed Hellas Verona: vincono i neroverdi 3-2, grazie al gol di Traoré a dieci minuti dalla fine Il Sassuolo vince con l’Hellas Verona e lo sorpassa in classifica, diventand ...