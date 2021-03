Covid, ISS: “L’epidemia è in espansione” (Di sabato 13 marzo 2021) Con un indice Rt medio a 1.16 L’epidemia di Covid è in espansione: lo certifica il monitoraggio settimanale della Cabina di regia Nel periodo 17 febbraio-2 marzo l’Rt medio è 1.16, in aumento rispetto alla settimana precedente. Il dato sopra l’1 indica che L’epidemia è in espansione, con casi in aumento: è quanto emerge dal monitoraggio settimanale della Cabina di regia. Nella settimana 1-7 marzo continua l’accelerazione dei casi di positività: 225.64 per 100 mila abitanti contro il precedente 194.87. Sale anche il tasso d’occupazione delle terapie intensive, 31% contro il precedente 26%. Inoltre, forte aumento di casi non associati a catene di trasmissione: 50.256 contro i 41.833 precedenti. Un quadro epidemiologico, dunque, che rende “necessarie misure restrittive“. Intanto via ... Leggi su formatonews (Di sabato 13 marzo 2021) Con un indice Rt medio a 1.16diè in: lo certifica il monitoraggio settimanale della Cabina di regia Nel periodo 17 febbraio-2 marzo l’Rt medio è 1.16, in aumento rispetto alla settimana precedente. Il dato sopra l’1 indica cheè in, con casi in aumento: è quanto emerge dal monitoraggio settimanale della Cabina di regia. Nella settimana 1-7 marzo continua l’accelerazione dei casi di positività: 225.64 per 100 mila abitanti contro il precedente 194.87. Sale anche il tasso d’occupazione delle terapie intensive, 31% contro il precedente 26%. Inoltre, forte aumento di casi non associati a catene di trasmissione: 50.256 contro i 41.833 precedenti. Un quadro epidemiologico, dunque, che rende “necessarie misure restrittive“. Intanto via ...

