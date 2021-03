Cina, scoperto virus simile al 94.5% a Sars - CoV - 2. 'Trovate quattro varianti nei pipistrelli' (Di sabato 13 marzo 2021) Un nuovo virus, 'simile al 94.5% con ', è stato scoperto in . I ricercatori della Shandong First Medical University e della Shandong Academy of Medical Sciences di Taian hanno trovato il nuovo ceppo ... Leggi su leggo (Di sabato 13 marzo 2021) Un nuovo, 'al 94.5% con ', è statoin . I ricercatori della Shandong First Medical University e della Shandong Academy of Medical Sciences di Taian hanno trovato il nuovo ceppo ...

