César 2021: Adieu les cons e Un altro giro tra i vincitori di questa edizione (Di sabato 13 marzo 2021) I César 2021 sono stati assegnati e tra i vincitori ci sono Adieu les cons e Un altro giro, premiato come Miglior Film Straniero. La cerimonia dei César 2021 si è svolta nella serata di ieri e a dominare è stato il film Adieu Les cons, vincitore in sei categorie, mentre Un altro giro di Thomas Vinterberg si è aggiudicato la statuetta come Miglior Film Straniero. Il lungometraggio diretto da Albert Dupontel racconta la storia di una donna che scopre di essere gravemente malata e decide di andare alla ricerca del figlio che è stata costretta ad abbandonare quando aveva solo quindici anni con l'aiuto di un cinquantenne alle prese con un esaurimento nervoso e un archivista ... Leggi su movieplayer (Di sabato 13 marzo 2021) Isono stati assegnati e tra ici sonolese Un, premiato come Miglior Film Straniero. La cerimonia deisi è svolta nella serata di ieri e a dominare è stato il filmLes, vincitore in sei categorie, mentre Undi Thomas Vinterberg si è aggiudicato la statuetta come Miglior Film Straniero. Il lungometraggio diretto da Albert Dupontel racconta la storia di una donna che scopre di essere gravemente malata e decide di andare alla ricerca del figlio che è stata costretta ad abbandonare quando aveva solo quindici anni con l'aiuto di un cinquantenne alle prese con un esaurimento nervoso e un archivista ...

Advertising

ItalyinFrance : Deux, il film del regista Filippo Meneghetti Vince il premio César 2021 per il miglior primo film #cesar2021… - euronewsit : La notte dei 'César': protesta clamorosa di Corinne Masiero (per cinema e teatri chiusi da tre mesi) e trionfo per… - cinemaniaco_fb : ?????????????? César 2021: Adieu les cons e Un altro giro tra i vincitori di questa edizione - Screenweek : #César2021 La commedia dark di #AlbertDupontel #AdieuLesCons (Bye Bye Morons) trionfa all’edizione 2021 dei Premi C… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - La notte dei 'César': protesta clamorosa di Corinne Masiero e trionfo per 'A… -