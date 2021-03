Bassetti | misure generalizzate sono una stupidaggine | serve un maggior controllo del territorio

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 13 marzo 2021) In Italia c’è anche chi espone un pensiero differente. Un punto di vista qualificato e non mirato a prendere tempo senza affrontare i problemi. Matteoè la voce della verità, quella verità che seppur scomoda è pur sempre vera!. “Stiamo sbagliando tutto e a questo punto non so dove saremo nei prossimi 6 mesi. L’Italia in zona rossa in questo momento non servirà ad aumentare le vaccinazioni, chiudere alcuni giorni e poi riaprire non è la soluzione. Mentre si doveva lanciare una Pasqua di vaccinazioni a tamburo battente anche nei giorni di festa.sempre convinto cheuna, vanno fattesu base locale e provinciale dove gli indicatoriin crescita. Ma soprattuttoun ...