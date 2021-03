Atp Marsiglia 2021: Herbert vince il derby francese con Humbert e vola in finale (Di sabato 13 marzo 2021) Il francese Pierre Hugues Herbert supera in due set 6-3 6-2 il connazionale Ugo Humbert nella seconda semifinale del torneo Atp di Marsiglia 2021 e conquista l’accesso in finale, dove incontrerà il russo Daniil Medvedev. Dopo un’iniziale equilibrio il numero 93 del ranking Atp centra il break nell’ottavo game che gli consente di portare a casa il primo set con il punteggio di 6-3. Nel secondo parziale, invece, non c’è storia poiché Herbert strappa immediatamente il servizio all’avversario, per poi consolidare il proprio vantaggio nel quinto gioco grazie ad un altro break: il transalpino si impone con un 6-3 6-2 senza appello. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 13 marzo 2021) IlPierre Huguessupera in due set 6-3 6-2 il connazionale Ugonella seconda semidel torneo Atp die conquista l’accesso in, dove incontrerà il russo Daniil Medvedev. Dopo un’iniziale equilibrio il numero 93 del ranking Atp centra il break nell’ottavo game che gli consente di portare a casa il primo set con il punteggio di 6-3. Nel secondo parziale, invece, non c’è storia poichéstrappa immediatamente il servizio all’avversario, per poi consolidare il proprio vantaggio nel quinto gioco grazie ad un altro break: il transalpino si impone con un 6-3 6-2 senza appello. SportFace.

