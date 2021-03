As conferma | “Cristiano Ronaldo vuole tornare al Real Madrid”

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 13 marzo 2021) Sono giorni caldissimi per il futuro di, il portoghese è destinato a lasciare la Juventus al termine della stagione e continuano a circolare voci su un possibile ritorno al. Il club bianconero è reduce dall’eliminazione in Champions League contro il Porto e sul banco degli imputati è finito proprio CR7. Il calciatore è stato autore di due brutte prestazioni agli ottavi di finale ed al termine della stagione potrebbe cambiare aria. La Vecchia Signora chiede 30 milioni di euro e vorrebbe liberarsi dell’ingaggio pesantissimo di 31 milioni di euro, sono tante le squadre che si sono messe in fila, dal Psg al Manchester United. Il sostituto di, la Juventus sfoglia la margherita: c’è un netto favorito As sul futuro di...