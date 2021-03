Arrivano 3 colpi di gelo: cosa cambia da domani (Di sabato 13 marzo 2021) Alessandro Ferro Si comincia domani ma il clou lo avremo a metà della prossima settimana con freddo intenso su tutta Italia e nevicate anche a bassa quota Chi credeva che l'inverno si sarebbe ripresentato a dicembre si sbaglia: dopo alcuni giorni miti in pianura e sui monti ecco arrivare tre ondate artiche a ripetizione: 14, 16 e 18 sono i giorni di marzo da tenere d'occhio ma andiamo con ordine. Situazione attuale A livello emisferico, come dimostrano le immagini del satellite, il Mediterraneo è ancora dominato da un campo di alta pressione con cieli in gran parte sereni al Centro-Nord e nubi sparse ma senza fenomeni sul Meridione d'Italia. Volgendo lo sguardo un po' più a nord, si vede quell'enorme trottola di bassa pressione che ruota in senso antiorario sul Mar del Nord e responsabile del maltempo che sta impegnando gran parte dell'Europa ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 13 marzo 2021) Alessandro Ferro Si cominciama il clou lo avremo a metà della prossima settimana con freddo intenso su tutta Italia e nevicate anche a bassa quota Chi credeva che l'inverno si sarebbe ripresentato a dicembre si sbaglia: dopo alcuni giorni miti in pianura e sui monti ecco arrivare tre ondate artiche a ripetizione: 14, 16 e 18 sono i giorni di marzo da tenere d'occhio ma andiamo con ordine. Situazione attuale A livello emisferico, come dimostrano le immagini del satellite, il Mediterraneo è ancora dominato da un campo di alta pressione con cieli in gran parte sereni al Centro-Nord e nubi sparse ma senza fenomeni sul Meridione d'Italia. Volgendo lo sguardo un po' più a nord, si vede quell'enorme trottola di bassa pressione che ruota in senso antiorario sul Mar del Nord e responsabile del maltempo che sta impegnando gran parte dell'Europa ...

