America's Cup, James Spithill: "Non riuscivamo ad accelerare. Non basta vincere due partenze" (Di sabato 13 marzo 2021) Una America's Cup di vela così incerta non si vedeva da anni. Forse sarebbe meglio dire da decenni. L'ultima volta che due contendenti si erano ritrovate sul 3-3 risale al 1983: allora gli sfidanti di Australia II realizzarono una delle più grandi imprese della storia dello sport, strappando la Vecchia Brocca agli americani dopo 132 anni di dominio. All'epoca i velisti aussie si ritrovarono addirittura in svantaggio per 1-3, salvo rimontare e battere per 4-3 Liberty. Oggi Luna Rossa ha compromesso già in fase di pre-partenza il risultato della sesta regata. James Spithill, co-timoniere del Team Prada Pirelli, ha spiegato l'accaduto in conferenza stampa: "Ci è successo un incidente simile a quello di Team New Zealand nella prima regata. Soffiava un vento molto, molto leggero ed in quel momento ci siamo trovati a navigare dentro ...

