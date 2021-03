(Di venerdì 12 marzo 2021) “Si è conclusa la prima riunione dellaregionale, figlia di un accordo maturato in Consiglio regionale del Lazio”, ha detto. “dima combattono. Lepolitiche che sostengono questarimangono” ha poi spiegato il presidente regionale, “non si annullano le proprie identità ma si combatte uniti. Alla politica i cittadini chiedono idee, coesione, impegno, onestà e anche unità. L’accordo con il M5s nasce alla luce del sole sulla base di un programma, grazie al coraggio di tutti di fare un passo in avanti. L’esito è una politica più credibile e un Lazio più forte”.ha poi specificato che la ...

Advertising

repubblica : Regione Lazio, oggi la nuova giunta Zingaretti. 'Pd e Movimento insieme ovunque' - PiazzapulitaLA7 : “Dimissioni #Zingaretti? Era nell’aria da un po’ ma non mi aspettavo succedesse oggi. Ma siamo ancora molto sulla s… - NLinAzione : RT @MatteoRichetti: Ma le differenze stanno proprio nei programmi, nelle idee. Ci siamo candidati con due idee diverse di Regione. Lazio,… - QuotidianPost : Zingaretti e la nuova giunta: “Forze di maggioranza diverse ma unite” - MatteoRichetti : Ma le differenze stanno proprio nei programmi, nelle idee. Ci siamo candidati con due idee diverse di Regione. La… -

Ultime Notizie dalla rete : Zingaretti nuova

...il ministro della Salute Roberto Speranza e il presidente della Regione Lazio Nicola. "... "A più di un anno dall'inizio dell'emergenza purtroppo c'è unaondata di contagi: nell'ultima ...Lo ha detto il presidente della regione Lazio, Nicola, presentando lagiunta che vede l'ingresso del Movimento 5 stelle in maggioranza con Roberta Lombardi, come assessore alla ..."L'accordo programmatico con il Movimento nasce alla luce del sole, è una novità storica: due squadre che si erano confrontate ora si uniscono per il bene comune”, dice Zingaretti. E Lombardi: "Nel M5 ...Zingaretti presenta la nuova giunta: "Valentina Corrado da anni fa opposizione al sottoscritto con schiettezza" ...