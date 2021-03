Virus in Campania, oltre 2600 i positivi di oggi: il bollettino (Di venerdì 12 marzo 2021) Sono oltre 2600 i positivi nelle ultime 24 ore in Campania su oltre 22mila tamponi processati. Il dato lo rende noto l’unità di Crisi nell’ultimo bollettino di oggi 12 marzo. Si registrano ancora 29 decessi. 1.418 i guariti Il bollettino di oggi positivi del giorno: 2.644 (di cui 335 casi identificati da test antigenici rapidi) L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 12 marzo 2021) Sononelle ultime 24 ore insu22mila tamponi processati. Il dato lo rende noto l’unità di Crisi nell’ultimodi12 marzo. Si registrano ancora 29 decessi. 1.418 i guariti Ildidel giorno: 2.644 (di cui 335 casi identificati da test antigenici rapidi) L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

casertaweb : Covid, il 19% degli italiani positivi al virus è residente in Campania - zazoomblog : Virus in Campania contagi in calo ma crescono ricoveri e terapie intensive - #Virus #Campania #contagi #crescono - maricape09 : Campania, nuova ordinanza: chiudono mercati all’aperto dell’ortofrutta, chiudono il lungomare, i parchi!! Mah! Dovr… - sscalcionapoli1 : Pregliasco: 'Le varianti danno al virus un vantaggio che tende ad amplificarsi in zone densamente abitate come la C… - marcoluci1 : RT @Tg1Rai: Il virus circola con grande rapidità, l'indice #Rt in Piemonte sale a 1.41, la Regione verso la #zonarossa. Altri territori, co… -