Le torce che nel buio della sera cerchiavano con una fascio di luce due sagome lontane che entravano e uscivano da un capannone in un'area industriale abbandonata. 'Venite subito, ci sono dei ladri in ...

Ultime Notizie dalla rete : Venite sono 'Venite, ci sono i ladri' ma nel capannone carabinieri scoprono laboratorio di cocaina Le torce che nel buio della sera cerchiavano con una fascio di luce due sagome lontane che entravano e uscivano da un capannone in un'area industriale abbandonata. 'Venite subito, ci sono dei ladri in azione': queste le parole che un cittadino nei giorni scorsi ha pronunciato quando dall'altro capo della linea un militare ha risposto alla chiamata giunta alla ...

Alcolici vietati a Firenze, infuria la polemica Le immagini degli scaffali coperti dai nastri sono diventate virali ed hanno invaso i social ... Se venite alle 15 e 55 potete cenare. Altrimenti dovete uscire dai confini comunali per poter bere vino a ...

