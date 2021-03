Veicoli commerciali, UNRAE: a febbraio torna il segno positivo grazie agli incentivi (+10%) (Di venerdì 12 marzo 2021) (Teleborsa) – Il mercato dei Veicoli commerciali in febbraio torna al segno positivo con un solido +10% grazie ai 16.020 Veicoli immatricolati rispetto ai 14.568 del febbraio 2020. Secondo le stime del Centro Studi e Statistiche UNRAE il bimestre si mantiene in linea con lo stesso periodo di un anno fa (+0,4% con 27.930 Veicoli immatricolati). “Oltre al confronto con un febbraio 2020 già in contrazione per la stagnazione economica e i primi effetti della pandemia, i risultati del mese appena concluso beneficiano anche degli acquisti effettuati con incentivo, grazie al Fondo introdotto dalla Legge di Bilancio, che è andato esaurito nel giro di ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 12 marzo 2021) (Teleborsa) – Il mercato deiinalcon un solidoai 16.020immatricolati rispetto ai 14.568 del2020. Secondo le stime del Centro Studi e Statisticheil bimestre si mantiene in linea con lo stesso periodo di un anno fa (+0,4% con 27.930immatricolati). “Oltre al confronto con un2020 già in contrazione per la stagnazione economica e i primi effetti della pandemia, i risultati del mese appena concluso beneficiano anche degli acquisti effettuati con incentivo,al Fondo introdotto dalla Legge di Bilancio, che è andato esaurito nel giro di ...

Advertising

DividendProfit : Veicoli commerciali, UNRAE: a febbraio torna il segno positivo grazie agli incentivi (+10%) - solomotori : Segno positivo per i veicoli commerciali, +10% a febbraio - trasportareoggi : Febbraio in positivo per il mercato dei veicoli commerciali - nokonden_Italy : 2. ??JEKEEN non è solamente il fornitore leader per le attività commerciali mobili in #Cina, ma anche uno dei più gr… - Auto21news : Interessante il progetto triennale eHaul avviato da un consorzio di #ricerca guidato da @TUBerlin: investigherà le… -