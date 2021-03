UOMINI E DONNE oggi | 12 marzo | ROBERTO eliminato!

Leggi su tvsoap

(Di venerdì 12 marzo 2021) L’ultima puntata diper questa settimana ha riservato alcuni colpi di scena;(12) si continua il racconto della registrazione del 2. Si parte dalla segnalazione che nelle scorse settimane aveva visto al centro dell’attenzione il cavaliere, che nel frattempo ha iniziato una conoscenza con la dama Patrizia. Stando alle parole della segnalazione, l’uomo si era baciato con un’altra donna al di fuori del programma. In questa puntata prima assistiamo ad una serie di video nei quali lui si riprendeva e poi li aveva inviati ad un’altra donna, in seguito abbiamo anche ascoltato un lungo messaggio vocale che l’uomo avrebbe inviato alla stessa donna dei video. In conclusione emerge che effettivamenteaveva una storia fuori dalla trasmissione e che lui ...