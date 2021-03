Una voce libera sempre più forte Da 8 anni cresciamo con i nostri lettori La Notizia taglia un altro importante traguardo Grazie a tre valori | libertà | credibilità e onestà nel racconto

(Di venerdì 12 marzo 2021) Se puoi sognarlo puoi farlo è una celebre frase di Enzo Ferrari, il genio dei motori che quasi senza mezzi mise su una casa automobilistica che ha innovato e vinto tutto quello che c’era da vincere nel mondo. Una bella lezione per chi – pur senza il talento del Drake – sente che le vecchie regole stanno cambiando ovunque e mai tanto velocemente, con la comunicazione a fare da propulsore di gigantesche trasformazioni sociali, politiche e culturali. Perciò tutto quello che è editoria – dai giornali tradizionali ai social, passando per la radio, la televisione, la rete internet, fino alla pubblicità sui muri e dinamica, sui telefonini e con il passa parola – si sta evolvendo in modi che gli stessi addetti ai lavori faticano a comprendere. Le novità tecnologiche sono importantissime, è chiaro, ma a fare la differenza sono aspetti decisamente più umani: l’nel ...

SanremoRai : La #Voce di Madame è una “sciccheria” ?? @sonolamadame1 #Sanremo2021 L’esibizione integrale è su @RaiPlay - GiovanniFerrar : Ammazza @MetaErmal che voce. Che versione profonda. All’una e cinquanta, tra l’altro. Finale da brividoni facili facili. #Sanremo2021 - LiaQuartapelle : Con Carlo Tognoli ci lascia uno dei sindaci più amati e che più ha dato alla nostra Milano. Una persona perbene, un… - vattiato : @lapoelkann_ Quando leggo una delle sue frasi le leggo sempre con il suo tono della voce. - vincenz94704898 : RT @HANIA243474887: Giunge voce che un gruppo di legali ed alcuni analisti hanno richiesto di aprire una inchiesta ufficiale sui rapporti i… -

Ultime Notizie dalla rete : Una voce

TIMgate

Sottolinea l'Assessore alla Cultura Carlotta Boffa: "L'avvio del podcaststoria tira l'altra ... Dieci episodi concepiti come dieci diversi quadri che, attraverso lanarrante, daranno vita a ...... come vi siete organizzati? Ci ha aiutati il fatto di avere in testaidea molto nitida di ... perché? Per evidenziare l'importanza del singolo, di ogni. Noi donne andiamo incontro a tante sfide ...Netflix, account sharing nel mirino: chiesta l'autenticazione a chi condivide l'account al di fuori del nucleo familiare. Sanzioni in arrivo?Avezzano, dalla prossima settimana, la sede vaccinale si sposterà’ all’edificio della ‘Vivenza’, permettendo il raddoppio delle somministrazioni ...