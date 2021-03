Ultime Notizie Roma del 12-03-2021 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 12 marzo 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno investimenti del piano di residenza nazionale per accedere al next generation raggiungono i 46,3 miliardi per la digitalizzazione e innovazione competitività e cultura 69,8 miliardi per rivoluzione verde transizione ecologica 31,98 miliardi per infrastrutture per la mobilità sostenibile 28,49 miliardi 20 cm educative ricerca 27,62 miliardi per inclusione e coesione sociale 19,72 miliardi per il sistema sanitario e quanto prevede il testo aggiornato del Piano ricoveri inviato in Parlamento dal Ministero dell’Economia che non modifica gli importi indicati gennaio siamo in fase di negoziato con il consorzio di cassa depositi e prestiti con l’obiettivo di migliorare l’offerta economica anche i termini delle condizioni lo dice l’amministratore delegato di Atlantia Carlo bertazzo parlando del ...