Test F1 Bahrain 2021 | risultati e classifica day-1 | dominio Verstappen | Sainz meglio di Leclerc

(Di venerdì 12 marzo 2021) E’ Maxil dominatore del primo giorno dedicato aidi Formula 1 in. In vista della stagioneche scatterà proprio dalla pista di Sakhir acuto dell’olandese della Red Bull che trova il tempo di 1’30?674 e sbaraglia la concorrenza nel corso della sessione del pomeriggio, dopo che al mattino il più veloce era stato Daniel Ricciardo su McLaren. Non benissimo, invece, Lewis Hamilton, protagonista di diversi fuori pista e lunghi clamorosi e con soltanto il decimo dei diciassette tempi registrati oggi (ultimo, peraltro, Bottas). Ferrari tra luci e ombre: Carlosal pomeriggio si migliora nel finale delle quattro ore a disposizione e chiude con il quinto tempo. Lo stesso aveva fattoin mattinata, quinto alle ore 12 e nel computo complessivo è undicesimo. ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Test Bahrain

2021, le foto del day 1 Partenza al rallentatore Toto Wolff ha parlato in conferenza stampa, faccia scura per un contrattempo che non è certo l'ideale quando isi svolgono su appena ...Il miglior tempo nella prima mattinata didella Formula 1 inè di Daniel . Il neo pilota della McLaren ha fermato il cronometro a 1:32.203 con 75 giri all'attivo, davanti all'Alpha Tauri di Pierre Gasly, con un ritardo minimo (+0.Infatti, il primo a prendere la via per la pista è stato Pirro dopo un’ora di test senza nessuna moto in pista. Dopo i tentativi del tester Ducati, è iniziata una forte tempesta di sabbia che ha ...re 9:44: Problemi idraulici anche per Haas. La stagione di Formula 1 inizia con la tre giorni di test del Bahrain, che seguiremo interamente con le dirette testuali di quello che ...