Serie A | Atalanta-Spezia 3-1 | la Dea vince e convince con un super Pasalic La classifica aggiornata

L'Atalanta non sbaglia e convince contro un generoso Spezia. La Dea centra il successo per 3-1 e rimane in scia per la corsa Champions. Una partita giocata con grande attenzione da entrambe le squadre che ha visto il primo tempo concludersi a rete inviolate. Nella seconda frazione, l'Atalanta ha accelerato e nel giro di due minuti tra il 53esimo e il 55esimo si è portato in vantaggio grazie alle reti di Mario Pasalic e Luis Muriel. La terza rete è stata siglata sempre da Pasalic, mentre il gol dello Spezia è arrivato all' 82esimo minuto ed è stato firmato da Roberto Piccoli.

