Serena Rossi | il retroscena sul nuovo programma | “Mi piace cambiare”

(Di venerdì 12 marzo 2021)pronta per ilsulla Rai, l’attrice si è lasciata sfuggire alcune anticipazioni e ha confessatolemolto Va in onda stasera, venerdì 12 marzo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Advertising

Raiofficialnews : “#CanzoneSegreta vive di musica e di emozioni: spero che questo arrivi a chi ci segue da casa e che sia quella care… - IlContiAndrea : Quindi Serena Rossi prossimo anno co-conduttrice di un Festival tutto al femminile? #sanremo2021 #SanremoSempre - IlContiAndrea : #AlessandraAmoroso performance al tema dei lavoratori dello spettacolo, mentre Achille Lauro avrà al suo fianco Bos… - SerieTvserie : Canzone segreta, Serena Rossi prova per Sanremo? - ESCitanews : Al via questa sera su RaiUno #CanzoneSegreta con Serena Rossi. ?? Basato sul format francese 'La Chanson Secrète', d… -

Ultime Notizie dalla rete : Serena Rossi

è pronta per lo show ' La canzone segreta ' in partenza da venerdì 12 marzo in prima serata su Rai1. L'attrice, reduce dal grandissimo successo di 'Mina Settembre' non nasconde l'...Non ha assolutamente bisogno di presentazioni,. Entrata nel mondo dello spettacolo tantissimi anni fa quando, davvero giovanissima e piccolissima, ha preso parte alla famosa soap opera napoletana 'Un posto al sole', si è fatta ...Serena Rossi pronta per il nuovo programma sulla Rai, l'attrice si è lasciata sfuggire alcune anticipazioni e ha confessato cambiare le piace molto.Quindi, aggiunge Rossi 'durante le prove spesso quando vedo sul palco una storia non mia, e' forte. Solitamente quando faccio un lavoro mi concentro solo su quello e se arrivano altre proposte dico: ' ...