Puglia fra le dieci regioni ad alto rischio, monitoraggiio Iss Report oggi (Di venerdì 12 marzo 2021) Di Francesco Santoro: La Puglia è tra le 10 regioni con un livello di rischio alto. Mentre 16 regioni e province autonome hanno un Rt puntuale maggiore di uno. È quanto emerge dalla bozza del Report di monitoraggio settimanale sull’andamento della pandemia del ministero della Salute e dell’Istituto superiore di sanità. La terra degli ulivi assieme a Liguria, Toscana e Valle d’Aosta ha un indice di trasmissibilità nel limite inferiore compatibile con uno scenario di tipo 2. E riporta molteplici allerte di resilienza. «Per la sesta settimana consecutiva –come riporta l’agenzia stampa Adnkronos citando il contenuto della bozza- si riporta un peggioramento nel livello generale del rischio epidemico in Italia. Si osserva un forte aumento nel numero di persone ricoverate in ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 12 marzo 2021) Di Francesco Santoro: Laè tra le 10con un livello di. Mentre 16e province autonome hanno un Rt puntuale maggiore di uno. È quanto emerge dalla bozza deldi monitoraggio settimanale sull’andamento della pandemia del ministero della Salute e dell’Istituto superiore di sanità. La terra degli ulivi assieme a Liguria, Toscana e Valle d’Aosta ha un indice di trasmissibilità nel limite inferiore compatibile con uno scenario di tipo 2. E riporta molteplici allerte di resilienza. «Per la sesta settimana consecutiva –come riporta l’agenzia stampa Adnkronos citando il contenuto della bozza- si riporta un peggioramento nel livello generale delepidemico in Italia. Si osserva un forte aumento nel numero di persone ricoverate in ...

