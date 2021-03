(Di venerdì 12 marzo 2021) BERGAMO - Per Gasperini c'è da sciogliere il nodo Zapata , out Hateboer e Sutalo . Italiano col tridente Verde - Nzola - Gyasi , out Saponara.

Advertising

zazoomblog : Probabili formazioni Sassuolo - Verona: aggiornamenti - #Probabili #formazioni #Sassuolo - Lorenzo28634299 : RT @calciomercatoit: CONSIGLI FANTACALCIO: ultimissime probabili formazioni Serie A, 27a giornata LIVE - sportli26181512 : Probabili formazioni Atalanta-Spezia: aggiornamenti: Gasperini con il nodo Zapata da sciogliere. Italiano senza Sap… - EasyGadget_ID : RT @DiMarzio: Tutte le probabili formazioni per il prossimo turno di #SerieA - MarSte92__ : Nelle probabili formazioni messe da Di Marzio, quindi Sky, portano Calhanoglu titolare domenica. Posto che secondo… -

Ultime Notizie dalla rete : Probabili formazioni

Goal.com

REGGIO EMILIA - Nel Sassuolo tornano a disposizione sia Chiriches che Boga , col primo che dovrebbe sedere in panchina (ci sarà di nuovo Marlon in tandem con Ferrari ). Per il Verona Dimarco per ...BERGAMO - Per Gasperini c'è da sciogliere il nodo Zapata , out Hateboer e Sutalo . Italiano col tridente Verde - Nzola - Gyasi , out Saponara.Probabili formazioni Lazio-Crotone Probabili formazioni Atalanta-Spezia Probabili formazioni Sassuolo-Verona Probabili formazioni Benevento-Fiorentina Probabili formazioni Genoa-Udinese Probabili ...ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, Muriel. Allenatore: Gasperini. A disposizione: Gollini, Rossi, Palomino, Caldara, Ghislandi, ...