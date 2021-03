Pierpaolo Pretelli ‘smaschera’ Elisabetta Gregoraci | “Cosa mi ha scritto di nascosto su Giulia Salemi”

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 12 marzo 2021) In questi ultimi giorni si è ricominciato a parlare dell’irreprensibile conduttrice di Battiti (sul petto) Live.si è esposta con qualche like sospetto, che in tanti hanno decifrato come un messaggio segreto nei confronti di. Che ci sia un qualche ripensamenti da parte della mamma di Nathan Falco?! I fan più attenti credono di sì… Questa volta però tocca parlare aci tiene a rimarcare che ‘l’amicizia speciale’ connon fosse a senso unico. Il finalista del GF Vip ha dichiarato a Live Non è la D’Urso che in qualche modo EliGreg fosse interessata a lui e l’ha ripetuto anche a Casa Chi. Il vippone però questa volta ha posto l’accento anche su un’altra questione. (Continua dopo ...