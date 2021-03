Pd: Orfini, 'in bocca al lupo a Letta' (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma, 12 mar. (Adnkronos) - "In bocca al lupo a Enrico Letta. Servirà un grande lavoro per rigenerare il Pd, rimetterlo al centro della politica e rilanciarne il progetto. C'è bisogno di ritrovare coraggio e orgoglio". Così Matteo Orfini, parlamentare del partito Democratico. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma, 12 mar. (Adnkronos) - "Inala Enrico. Servirà un grande lavoro per rigenerare il Pd, rimetterlo al centro della politica e rilanciarne il progetto. C'è bisogno di ritrovare coraggio e orgoglio". Così Matteo, parlamentare del partito Democratico.

TV7Benevento : Pd: Orfini, 'in bocca al lupo a Letta'... - Travagliato : @EnricoLetta Lei è una persona franca e perbene Dott. Letta. Lei è una persona genuina e trasparente. Ma non sono t… - Travagliato : @albertoinfelise Concordo in pieno : i #renziani e i seguaci di #Orfini in primis. Ce lo ricordiamo il trattamento… - Ecatetriformis : RT @Viv_Dany: @EnricoLetta Base democratica e Orfini hanno già cominciato ad armare le fionde. Brutta gente, stia attento altrimenti divent… - NICOLALEUCI6 : RT @Viv_Dany: @EnricoLetta Base democratica e Orfini hanno già cominciato ad armare le fionde. Brutta gente, stia attento altrimenti divent… -

