Pavia | ceduto anche il quarto lato della palazzina di via De Motis

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Pavia ceduto

IL GIORNO

, 12 marzo 2021 " Anche il quarto lato della palazzina di via De Motis 4 ha avuto un cedimento. La parte dell'edificio che guarda verso il civico 2 e il palazzo dell'Aler ora si trova allo stesso ...Tuttavia la capacità attuale dei 3 centri operativi (, Trento e Catania, quest'ultimo solo per ... senza i requisiti il creditova restituito Ma al di là di queste indicazioni chiare, i ...Pavia, 12 marzo 2021 – Anche il quarto lato della palazzina di via De Motis 4 ha avuto un cedimento. La parte dell’edificio che guarda verso il civico 2 e il palazzo dell’Aler ora si trova allo stesso ...quando nel 707 volle affermare il suo diritto di consacrare il vescovo di Pavia che stava per essere ordinato a Roma. Diritto che gli venne respinto dal Papa stesso. Diversi autori lo annoverano tra i ...