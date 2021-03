Pasqua 2021 in zona rossa (Di venerdì 12 marzo 2021) Italia ufficialmente zona rossa per Pasqua 2021 Italia in zona rossa a Pasqua 2021 dal 3 al 5 aprile. Lo stabilisce il nuovo decreto approvato dal Consiglio dei ministri: il dl comprende misure valide da lunedì 15 marzo fino al 6 aprile per contrastare la diffusione del coronavirus. Leggi su udine20 (Di venerdì 12 marzo 2021) Italia ufficialmenteperItalia indal 3 al 5 aprile. Lo stabilisce il nuovo decreto approvato dal Consiglio dei ministri: il dl comprende misure valide da lunedì 15 marzo fino al 6 aprile per contrastare la diffusione del coronavirus.

Ultime Notizie dalla rete : Pasqua 2021 Lombardia in 'zona rossa' dal 15 marzo al 6 aprile: sintesi delle misure Milano, 13 marzo 2021 - Come sappiamo, da lunedì 15 marzo a martedì 6 aprile 2021 la Lombardia torna in zona rossa. Segue una sintesi delle misure di contenimento del contagio ...nei giorni di Pasqua (...

Covid e nuove chiusure, Confcommercio: perdite per 15,5 mld - Dl Sostegni, lunedì vertice di maggioranza ... prevede di avviare la produzione del vaccino Sputnik V già dal mese di luglio 2021. Una produzione ... con quasi tutta Italia inserita in zona rossa fino a Pasqua, saranno invece ripagati da un nuovo ...

Pasqua 2021 in lockdown: il piano di Lamorgese Adnkronos Chieti, tavolo del commercio, nuovo incontro mercoledì Zona rossa per tutta l’Italia, invece nei giorni di sabato Santo, Pasqua e Pasquetta 3, 4 e 5 aprile ad eccezione di eventuali regioni in zona bianca. In quei tre giorni sarà comunque possibile ...

Prima ondata, seconda ondata, terza ondata… sono titoli da film Cosa accadrà dopo la stretta messa in campo dal nostro governo per scongiurare una terza ondata di contagi? Allo stato attuale ci sono pochi elementi per delineare uno scenario generale. Di sicuro è c ...

