MotoGP oggi | Test Losail | orario | tv | programma | streaming FP5

Leggi su oasport

(Di venerdì 12 marzo 2021) Vanno in archivio quest’collettivi della, con la quinta giornata di prove riservata ai piloti ufficiali della classe regina del Motomondiale. A due settimane dal via del primo weekend di gara della stagione, insempre in Qatar dal 26 al 28 marzo, i team avranno la possibilità di raccogliere gli ultimi dati in vista del debutto iridato vero e proprio. Si profila dunque una sessione particolarmente intensa, dove le squadre dovranno effettuare le ultime scelte decisive dal punto di vista dello sviluppo delle moto. Vedremo chi chiuderà al comando la pre-season, con Yamaha e Ducati sulla carta favorite d’obbligo per quanto fatto vedere sinora sul giro secco. Tutti in pista dunque adalle ore 12 alle 19 italiane, per le ultime sette ore di ...