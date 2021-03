Milinkovic gol e il messaggio alla squadra sui social

(Di venerdì 12 marzo 2021) ROMA - Ha aperto le marcature all'Olimpico, Sergej- Savic . Decisivo per l'1 - 0, poi Simy ha pareggiato i conti. Gol di Luis Alberto, Crotone ancora con Simy per il 2 - 2. Caicedo, ...

ROMA - Ha aperto le marcature all'Olimpico, Sergej- Savic . Decisivo per l'1 - 0, poi Simy ha pareggiato i conti.di Luis Alberto, Crotone ancora con Simy per il 2 - 2. Caicedo, decisivo, ha consegnato definitivamente i tre punti nella ...Poi al 76' entra Caicedo , e all'84esimo arriva ilvittoria. Lazio a quota 46 punti, Crotone ...- Savic, Leiva , Luis Alberto, Fares ; Correa , Immobile . . All.: S. Inzaghi. Crotone : ...Ci ha pensato il solito, grande, immenso professionista che è Caicedo. Sempre al suo posto e sempre pronto ad entrare per dare il massimo alla causa laziale. Oggi, quando è entrato è apparso subito vo ...“Abbiamo iniziato con troppo timore ma le due reti della Lazio potevano essere evitate. Prima delle sostituzioni, la partita sembrava incanalata verso un pareggio. Poi un tiro sbagliato si è trasforma ...