Lopalco: “Fiducia nella vaccinazione, questo è un segnale di sicurezza” | VIDEO (Di venerdì 12 marzo 2021) Ieri l’epidemiologo e assessore alla sanità della Regione Puglia Pierluigi Lopalco ieri a Piazzapulita ha parlato del ritiro del lotto di vaccini Astrazeneca che ha generato una psicosi ingiustificata. Lopalco ha spiegato perchè i controlli dovrebbero rassicurare tutti riguardo le vaccinazioni. “Dobbiamo avere Fiducia nella vaccinazione, questo è un segnale di sicurezza. Adesso dobbiamo indagare se questo segnale non sia anche un evento avverso reale. Bisogna capire, che rispetto a quello che sappiamo, vaccinarsi è più sicuro di andare in giro e prendersi il Covid”. Non è il solo a spingere perchè la questione del lotto Astrazeneca venga affrontata con razionalità: “È giusto fare tutti i controlli – ha spiegato Silvio ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 12 marzo 2021) Ieri l’epidemiologo e assessore alla sanità della Regione Puglia Pierluigiieri a Piazzapulita ha parlato del ritiro del lotto di vaccini Astrazeneca che ha generato una psicosi ingiustificata.ha spiegato perchè i controlli dovrebbero rassicurare tutti riguardo le vaccinazioni. “Dobbiamo avereè undi. Adesso dobbiamo indagare senon sia anche un evento avverso reale. Bisogna capire, che rispetto a quello che sappiamo, vaccinarsi è più sicuro di andare in giro e prendersi il Covid”. Non è il solo a spingere perchè la questione del lotto Astrazeneca venga affrontata con razionalità: “È giusto fare tutti i controlli – ha spiegato Silvio ...

